Yahşihan Belediye Başkanı ve 6 Çalışanı Gözaltına Alındı

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında sabah operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S. ile eski İmar Müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı.

İHRAÇ TALEBİ

AK Parti'den yapılan açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir" denildi. 27 Mayıs ile 19 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 4 şüpheli tutuklanmıştı.