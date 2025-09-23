Haberler

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 5 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturmasında, Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un aralarında bulunduğu toplam 5 kişi tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

BAŞKAN SUNGUR İLE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Y.N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklandı.

27 Mayıs ile 19 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
