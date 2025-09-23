Haberler

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Sungur'un 'irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sungur'un "irtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
