Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Görevden Uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, hakkında 'İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.