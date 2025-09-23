Haberler

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Kırıkkale'de AK Partili Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, görevden uzaklaştırıldı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çıkan karar sonrası İçişleri Bakanlığı, "Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 'İrtikap' suçu ile tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan'da, lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur; 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Melih Gokcek hakkinda ne zaman sorusturma baslatilacak? O da arastirilirsa cok iyi olur.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İbret olsun diye tıkarlar bunu içeri ..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBulent Turker:

ahahha. goz boyama. AK partılı gercek hırsızları alın. bunu zaten atacakmıslar oylesıne akepelileri yemliyorlar :D

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

sizin gibileri anlamak zor,

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sen kurban seçildin daha kimler var kimler. Onlara da göz dağı:)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

kim olursa olsun suç işleyen cezasını çekmeli

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
