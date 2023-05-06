Yağmuru izlerken ayı ile karşılaştılar arabadan inmeye korktular... O anlar kamerada

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yerleşim yeri yakınına kadar inen iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yerleşim yeri yakınına kadar inen iki ayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Çat köyüne ustasıyla beraber çalışmaya giden Tarkan Yıldırım, yağışlı havayı izlemek için Kuruçay mevkiinde arabalarını durdurdu. Yıldırım ve ustası, kısa bir süre sonra dağdan iki ayının indiğini fark ettiler. Aç kaldığı düşünülen ve bu yüzden yerleşim yeri yakınına kadar inen ayılar bir süre çevrede dolandıktan sonra tekrardan dağa doğru koşarak gözden kayboldular. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Tarkan Yıldırım, ayıları gördüklerinde tedirgin olduklarını ve bu yüzden korktukları için arabadan inmediklerini söyledi.

"Arabadan inmeye korktuk"

Sızır kasabası sakini Tarkan Yıldırım, ayıları görünce arabadan inmeye korktuklarını ifade ederek, " Geçen gün ustamla beraber çalışmak için Çat köyün gidiyorduk. Havada yağışlıydı. Kuruçay mevkiinde arabamızı sağ çekip durduk. Yağmuru seyrediyorduk. O anda dağdan iki ayının indiğini gördük. Ayıları görünce ister istemez tedirgin olduk. Zarar verir mi saldırır mı saldırmaz mı diyerek. Arabadan inmeye korktuk. Ayılar biraz dolandı hayvanlar bizi görünce korktu. Geri dağa doğru gittiler. Büyük ihtimal aç kalmışlardı" dedi.