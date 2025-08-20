Yağmur'un Doğum Günü İçin Gökyüzüne Balon Bırakıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde spina bifida ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak için gökyüzüne balon bırakıldı.

Halk arasında "ayrık omurga" olarak bilinen doğuştan spina bifida ve beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) hastası olan, bugüne kadar 8 ameliyat geçiren Yağmur Çolak'ın babası Ramazan Çolak, kızının doğum günü nedeniyle gökyüzüne balon bırakma etkinliği düzenledi.

İskenderun Millet Parkı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında bazı motorcular, konvoy yaparak alana geldi.

Burada Yağmur'un pasta üflemesinin ardından toplanan vatandaşlar, rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Baba Ramazan Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek hayallerinin Yağmur'un yürüyebilmesi olduğunu söyledi.

Kızının 5 yaşına bastığını anlatan Çolak, "Doğduğu günden bu yana 8. ameliyatını oldu. Yağmur'un bir tek yürüme hayali kaldı. Yürüyebilmesi adına umut olsun diye böyle bir etkinlik düzenlemek istedim." dedi.