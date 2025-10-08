Haberler

Yağmur Nedeniyle ATM'ye Giren Araçta Sürücü Yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, banka ATM'sinin içine girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, banka ATM'sinin içine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki banka ATM'sinin içine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATM'nin içinde sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
