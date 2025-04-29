Yağmur Duası Sosyal Medyayı Salladı: İş Yeri Suyun Altında Kaldı

"Daha çok yağmur yağsın" dedi iş yerini su bastı

ADANA - Adana'da yağmur başlayınca "Daha çok yağmur yağsın, daha çok yağsın, öyle bir yağsın ki, gökyüzü gözükmesin" diye dua ettikten sonra iş yerini su basan genç kadın şok olduğunu söyleyerek sosyal medyadan çok farklı tepkiler aldığını ifade etti.

Adana'da 26 Nisan Cumartesi günü sabah başlayan yağmur öğleye kadar devam edip kentte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar nehre dönerken, bir çok ev ve iş yerini su bastı. Bu sırada sosyal medyaya düşen Esra Kantaş'ın yağmur duasının görüntüsü ise viral oldu. Kantaş, videoda yağmur başladığı sırada gözünü kapatıp "Daha çok yağmur yağsın, daha çok yağsın, öyle bir yağsın ki" diye dua etti. Bir süre sonra ise yağmur o kadar çok hızlandı ki Kantaş'ın çalıştığı iş yerini su bastı. İş yerinde bu nedenle zarar oluştu. Kantaş, bu anları da çekip sosyal medya da paylaşınca video en çok izlenenler arasına girdi.

Kantaş, çok normal bir gün olduğunu sadece çay içerken yağmuru izlemeye başladığını o an daha çok yağmur yağmasını istediği için ağzından o cümlelerin çıktığını söyledi. Kantaş, ardından ise yağmurun artmasına ve iş yerini su basmasına şok olduğunu söyledi. Kantaş, yaşanan bütün bu anları ise arkadaşlarının videoya alıp sosyal medyaya attığını olayın kesinlikle kurgu olmadığını anlık geliştiğini söyledi. Sosyal medyada videonun bu kadar çok izlenmesine de bir anlam veremediğini hatta yorumlarda vatandaşların 3'e ayrıldığını belirterek, "Kimi benim işten atılmamı istiyor, kimi Fenerbahçe için de dua etmemi istiyor, kimi ise 'neden öyle dua ediyorsun dışarıda hayvanlar var, zorda olanlar var' dedi. Ben onlara söyleyim işten çıkartılmıyorum. Fenerbahçeli değilim o yüzden Fenerbahçeye'de dua etmeyeceğim. Ben de hayvanseverim hayvan besliyorum" dedi.