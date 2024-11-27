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Yağlıdere'de Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Yağlıdere'de Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
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Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı. Belediye Başkanı Harun Öztürk, bazı mahallelerde elektrik arızalarının giderildiğini ve vatandaşlara yardım edildiğini duyurdu.

Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, gazetecilere, merkez, Tuğlacık, Gültepe, Çağlayan, Pelitçik, Karagüney, Balkan ve Dere mahallelerinin yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde enerji nakil hatlarında oluşan arızaların giderildiğini aktaran Öztürk, Çağlayan ve Tuğlacık mahallerinde elektrik arızası çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öztürk, kar nedeniyle mahsur kalan bir çok vatandaşın da yardımına koştuklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
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