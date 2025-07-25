Yağlıdere Belediye Başkanı'ndan Su Kullanımı Uyarısı

Yağlıdere Belediye Başkanı'ndan Su Kullanımı Uyarısı
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Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının azalmasıyla ilgili olarak ilçe halkından su kullanımında duyarlılık göstermelerini istedi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçe halkını su kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

İbaş, yaptığı açıklamada, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara bağlı kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade eden İbaş, içme suyu ile tarla, bahçe sulanmaması, halı ve araç yıkanmaması gerektiğini vurguladı.

İbaş, bu konularda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
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