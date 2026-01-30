Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Adana'da sağanak nedeniyle Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahalle sakinleri evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Mahallede su basan kıraathanedekiler de duruma aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,