Haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Mahalle sakinleri suyu tahliye etmeye çalışırken, bir kıraathanede oyun oynamaya devam edenler dikkat çekti.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Adana'da sağanak nedeniyle Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahalle sakinleri evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Mahallede su basan kıraathanedekiler de duruma aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
