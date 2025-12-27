Haberler

Bursa'da takla atan otomobil, direğe çarptı; Kaza anı kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaygan yolda virajı alamayan otomobil takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak, aydınlatma direğine çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl–Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp kontrolünden çıkması sonucu takla atarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
