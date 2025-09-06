Haberler

Yağışlı Hava Kazalara Neden Oldu

Yağışlı Hava Kazalara Neden Oldu
Ankara'da etkili olan yağmur, yolları kaygan hale getirerek bir motosiklet sürücüsünün devrilmesine ve sürüklendiği anların güvenlik kamerasına yansımasına neden oldu. Ayrıca, sağanağa yakalanan bir bisikletli otobüs durağına sığındı.

DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ SÜRÜKLENDİ

Ankara'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yokuş aşağı ilerleyen motosiklet, kayarak devrildi. Motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİSİKLETLİ DURAĞA SIĞINDI

Yenimahalle Batıkent'te sağanağa yakalanan bir bisikletli, otobüs durağına sığındı. Suyun yüksekliğinin kaldırımı aştığı yolda, bisikletli durağın oturma alanında ayakta beklerken görüntülendi.

