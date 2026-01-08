Haberler

Turgutlu'da Yağış Sonrası Yolda İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, etkili sağanak yağış sonrası çöken bir yolda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (MANİSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
