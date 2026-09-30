Yağmurun ardından İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Seyirlik görüntüler havadan kaydedildi

Yağmurun ardından İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Seyirlik görüntüler havadan kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yaklaşık 3 gün süren yağış sona erince Boğaz'ın rengi turkuaza döndü. Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri manzarasıyla birleşen turkuaz deniz, havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza büründü. İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
3 GÜN SÜREN YAĞIŞIN ARDINDAN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yaklaşık 3 gün süren yağış sonrası denizin rengi turkuaza büründü.
KÖPRÜLER VE KIZ KULESİ İLE SEYİRLİK MANZARA
Boğazın turkuaz rengi Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşince seyirlik görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı