Yağcıbedir'in 3 bin yıllık kültürü modaya dönüştü

Yağcıbedir'den Modaya Yolculuk defilesi

BALIKESİR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğinde 3000 yıllık kültür Yağcıbedir halılarının hikayesi yeniden yazıldı " Yağcıbedirden Modaya Yolculuk" defilesi ile özel tasarım kıyafetler moda dünyasına tanıtıldı.

Hayatın her anına hikayeleri, motifleri ile yön veren genç kızların çeyizlerini süsleyen Yağcıbedir Halısı ve motifleri Çoban Stilist olarak tanınan moda tasarımcısı Mustafa Şahin'in de dikkatini çekmiş, yolunu doğal şehir Sındırgı'ya düşürmüştü. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın başlattığı projelerle ilçede yapılan kültürel işler, kadınlara ve el emeğine verilen değer ise Yağcıbedir 'den Modaya Yolculuğu başlattı.

Bir zamanlar her evde bulunan tezgahlarda dokunan, genç kızların duygularını, evlilik arzularını bile işlediği Yağcıbedir halısı ipek halıdan sonra en sık dokuma tekniği ve kök boya tekniği kullanılan yün özelliği ile yıllar boyunca eskimeme özelliğine sahip. Yağcıbedir halısını, Yörüklerin kültürünü yaşatmak adına 22.si gerçekleştirilen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günlerinin yanı sıra motifleri, hikayeleri ve anlamlarını yaşatmak adına farklı projelerde geliştiriliyor.

Sındırgı Belediyesi tarafından kadın istihdamını arttırmak, sosyal hayata kazandırmak ve yöresel ürünlerin, el sanatlarının yaşatılması, gün yüzüne çıkarılması adına kurulan Akpınar Yaşam Merkezi de 600 den fazla üyeye ulaşarak, Yağcıbedir'i Sındırgı'yı geleceğe taşımak adına farklı çalışmalar yürütmektedir. Sıfır atık projelerinden, yöresel el sanatlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Akpınar Yaşam Merkezi son günlerde adeta bir moda tasarım atölyesine dönüştü.

Yağcıbedir halısının motiflerinden, Yörüklerin yöresel kıyafetlerinden esinlenilerek günümüz modasına uyarlanan Çoban Stilist Mustafa Şahin'in tasarımları, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın girişimleri ile Akpınar Yaşam Merkezine üye 25 kadının maharetli ellerinde şekillendi. Sıfır atık olarak nitelendirilecek kumaşlar, en pahalı kumaşlarla bir araya geldi, Yağcıbedir motifleri ile kadınların maharetli ellerinde muhteşem kıyafetlere dönüştü. Örnek olabilecek bir proje ile yöresel tasarımlar günümüz modasına uyarlanarak, düğün, nişan, kına gibi özel gecelerde, sanatçılar için sahnede kullanabileceği özel kıyafetler ortaya çıkarıldı.

Gizem Özdilli, Ece Gürsel ve Simge Tertemiz gibi ünlü mankenlerin katıldığı defile Cumhuriyet Meydanına kurulan poyumda gerçekleştirildi. Yağcı Bedir Halıları üzerinde 11 ayda tamamlanan yaklaşık 60 parçadan oluşan 30 kıyafet sergilendi.

İzleyenlerinden tam not alan defileyi Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ulusal, yerel basından medya mensupları ile sanatseverler ve vatandaşlar izledi.

Defile sırasında mankenlerin üzerindeki her bir kıyafetin sunucu Meral Kaplan tarafından okunan masalsı hikayeler defileye renk kattı.

Geçmişi geleceğe taşıyan muhteşem bir proje ile Yağcıbedir'in hikayesini yeniden yazdıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğinde müthiş bir sanat etkinliği ile baş başa idik. Bizim 10 ay önce yolumuzun kesiştiği Mustafa Şahin ile Yağcıbedir halısındaki desenleri acaba modaya nasıl taşırız, diye hayal ettik. Çok şükürler olsun ki Yağcıbedir Uçan halı şenliğinde ünlü mankenler ile birlikte dikilen elbiseler bugün muhteşem bir şekilde sergilendi. Yağcıbedir gibi 3000 yıllık eski bir halının desenlerinin işlenmiş olması, insanların müthiş bir ilgisini çekiyor. Çünkü hikaye ile hayat anlamlı, hikayeniz varsa geçmişiniz varsa, siz daha güçlüsünüz. Bizim Yağcıbedir müthiş bir hikayeye sahip, Yağcıbedir'in o desenleri renkleri, uyumu, atık kumaşlarla aslında kullanılan malzemeler de pahalı bir şey değil. Araba süsü olarak kullandığımız tüllerden eski annelerimizin ninelerimizin çeyizinden çıkan dokumalar birleşti. Moda tasarımcı Mustafa Şahin bunları Sındırgı'nın kadınları ile beraber tasarladı. Siz yeterki kadına imkan verin, gerisi zaten geliyor. Ben inanıyorum ki Sındırgı artık modanın da merkezi haline gelecek" dedi.

Mustafa Şahin " Belediye başkanımız Ekrem Yavaş bize inandı güvendi. Biz de ekipçe, Akpınar Yaşam Merkezindeki ablalarla, manken arkadaşlarla koca bir ekip, bir aile olduk. Ekip güzel olunca işler güzel çıkıyor. Ben şöyle Sındırgı'yı anlatayım. Burada ben kendimi huzuru buldum. İlk defilemdeki heyecanı buldum. İleride daha güzel işler bizi bekliyor" dedi.

Defile sonrasında tasarımcı Mustafa Şahi'e Yağcıbedir halısı, atölyede görev alan kadınlara da katılım belgeleri verildi.