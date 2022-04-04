Yaftalı Tabut oyunuyla Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Bursa seyircisiyle buluştu
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Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyun, 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan 2022 tarihlerinde 20:30'da Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde Bursalı sanatseverlerle bir araya geldi.
İBB Şehir Tiyatroları, şehir içinde ve şehir dışında yeni turnelerle seyirciyle buluşmaya devam edecek.
YAFTALI TABUT
Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı'nın hikâyesi. 1920'lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.
Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.
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