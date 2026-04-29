Yabancı öğretmen ve öğrenciler Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Muğla'ya gelen yabancı öğretmen ve öğrenciler, Yatağan ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde gezi ve inceleme yaptı.

Erasmus+ KA210sch "Empowering Schools: Balancing Digital Life and Social Engagement" adlı proje kapsamında Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'dan gelen öğretmen ve öğrenciler tarihi yapıları yakından görme fırsatı buldu.

Ziyaretçilere, antik kentte gerçekleştirilen kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia Antik Kenti'nde antik dönemden günümüze kadar Roma, Bizans ve Osmanlı gibi farklı dönem eserleri ortaya çıkardıklarını söyledi.

Stratonikeia'nın, antik dönemlerden günümüze 9 ayrı dönemin bir arada görüldüğü bir yer olduğuna dikkati çeken Söğüt, "Özellikle antik kalıntıların yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yerleşim dokusu gelen ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor. Bizler de bunlardan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Söğüt, bu tür gezilerin kente olan ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
