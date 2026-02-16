Haberler

OMÜ'de yabancı öğrencilerden oluşan koro türküler seslendirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam eden yabancı öğrencilerden oluşan koro, Türk halk türkülerini seslendirdiği konserle kültürel etkileşimi ve dilsel uyumu sergiledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yüksek lisans yapan yabancı öğrencilerden oluşan koro, verdiği konserde sevilen türküleri seslendirdi.

OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile OMÜ Devlet Konservatuvarı işbirliğinde hazırlanan ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Halk Müziği Merkezli Koro Çalışmalarıyla Kültürlerarası Etkileşim ve Dilsel Uyum Projesi" kapsamında yabancı öğrencilerden koro oluşturuldu.

Farklı ülkelerden OMÜ'de eğitim alan öğrencilerden oluşan koro, 16 hafta süren çalışma sürecinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde verdikleri konserde "Burçak Tarlası", "Şu Dalma'dan Geçtin mi", "Üsküdar'a Giderken", "Çemberimde Gül Oya", "Başındaki Yazmayı", "Sendeki Kaşlar" ve "Nemrudun Kızı" gibi eserleri solo ve koro performanslarıyla seslendirdi.

Programın son bölümünde Artvin yöresine ait "Atabarı" ile Karadeniz ezgisi "Cilveloy" icra edildi.

Konserde bağlamada Prof. Dr. Can Karahan ve Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, akordeonda Prof. Dr. Deniz Ekinci, kabak kemanede Doç. Dr. Gültekin Şener, ritimde Erkan Karabatak, klarnette Serhat Çelikel ve gitarda Çetin Buğrahan yer aldı.

Programın sonunda projeye katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Konseri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli, akademisyenler ve öğrenciler dinledi.

