Haberler

Erzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza

Erzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde, yaban keçisi avlamak için gizlenmeyi amaçlayan iki kişiye 36 bin 700 lira ceza kesildi. DKMP ekipleri, yasak avlanma faaliyetini tespit ederek şüphelilere ceza uyguladı.

Erzurum'un İspir ilçesinde ormanda yaban keçisi avlamak için kamuflajla arazide gizlenmeye çalışıp kulübe kuran 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İspir ilçesinde denetim yapan ekipler, T.E. ile H.E'nin ormanlık alanda koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçilerini avlamaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, 5 saat süren arazi taraması ve teknik takip sonucunda şüphelilerin kamuflajla kendilerini araziye gizlediği, ayrıca ormanlık alanda tahtalar ve saç levhalar kullanarak gözetleme kulübesi inşa ettiğini belirledi.

Ekiplerce tutanak tutularak T.E'ye 20 bin 200, H.E'ye 16 bin 500 lira ceza kesildi, yivli ve otomatik av tüfeklerine de el konuldu.

Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP ekipleri, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz avlananları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesini istedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
title