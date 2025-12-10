Erzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza

Erzurum'un İspir ilçesinde ormanda yaban keçisi avlamak için kamuflajla arazide gizlenmeye çalışıp kulübe kuran 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ile fahri av müfettişlerinin katkılarıyla sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İspir ilçesinde denetim yapan ekipler, T.E. ile H.E'nin ormanlık alanda koruma altındaki avlanması yasak olan yaban keçilerini avlamaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, 5 saat süren arazi taraması ve teknik takip sonucunda şüphelilerin kamuflajla kendilerini araziye gizlediği, ayrıca ormanlık alanda tahtalar ve saç levhalar kullanarak gözetleme kulübesi inşa ettiğini belirledi.

Ekiplerce tutanak tutularak T.E'ye 20 bin 200, H.E'ye 16 bin 500 lira ceza kesildi, yivli ve otomatik av tüfeklerine de el konuldu.

Yaban hayatını korumak için sahada aktif görev yapan DKMP ekipleri, vatandaşların yasa dışı ve usulsüz avlananları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesini istedi.