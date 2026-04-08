Yaban keçileri, termal dronla görüntülendi

MUĞLA'da yaban keçileri, termal kameralı dron kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde; yaban keçilerinin görüntüleri, termal kameralı dron ile kaydedildi. 7 gün 24 saat yürütülen av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, ilin yaban hayatı açısından önemli türlerinden biri olan keçilerin farklı noktalarda yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Elde edilen görüntüler, türün bölgedeki varlığını ve habitat kullanımını gözler önüne serdi.

İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin, yaban hayatının korunması kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra söz konusu alanların 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında tutulduğu bildirildi. Bu çerçevede denetim ve izleme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Öte yandan Karacaören-Turgut Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Muğla Karlığı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da önemli çalışma alanları arasında yer aldığı, bu bölgelerin yaban keçilerinin yanı sıra vaşak, karakulak ve yaban kedisi gibi türlere de ev sahipliği yaptığı belirtildi.

