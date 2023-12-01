Yaban keçileri şehir merkezine indi

TUNCELİ - Nesli tehlike altında bulunan yaban keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçe merkezine kadar indi. Yılın bu ayları çiftleşme dönemi olan yaban keçilerinin sürü halinde dolaşmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 15 yıldır Çemişgezek ilçe merkezi civarına yerleşen ve ilçede sürüler halinde dolaşan yaban keçileri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Aralık ve Ocak ayı arası yaban keçilerinin çiftleşme dönemi olduğu için yüksek rakımlı dağlardan yola çıkan yaban keçileri, dişilerinin bulunduğu bölgelere inmeye başladı. Renkleri dişilerden daha açık olan tekeler, dişilere göre daha cüsseli ve çene altında siyah sakal da bulunuyor. Tekeler dağların zirvelerinde ve sarp arazilerde yaşarken, dişiler ise daha çok Çemişgezek ilçe merkezinin çevresindeki sarp ve kayalık alanları tercih ediyor.

Doğanın döngüsü için yüksek rakımlı dağlardan yol kat ederek gelen yaban keçilerini görüntüleyen Yurdal Karakoç, "Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Yıllardır ilçemizi mesken tutan dağ keçileri ilçemizde sürüler halinde dolaşıyorlar. İlçemize ayrı bir güzellik katıyorlar. Yaban keçilerinin erkekleri yüksek rakımlı dağlarda yaşıyorlar. Yılın belli dönemi olan aralık ve ocak ayları arasında her yıl düzenli olarak ilçe merkezimize iniyorlar. Çiftleşme dönemi bittikten sonra tekrar yüksek rakımlı özellikle Yılan Dağı ve Kırklar Dağı gibi dağlara geri dönüyorlar. Bu yıl tekrar inen erkek yaban keçilerini cep telefonumla görüntüleyip, doğamızın bu güzelliklerini sizinle paylaşmak istedim" dedi.