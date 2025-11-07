Haberler

Yaban Keçileri Ormanağzı Mahallesi'nde Yaşam Buldu

Yaban Keçileri Ormanağzı Mahallesi'nde Yaşam Buldu
Güncelleme:
Erzurum'un Olur ilçesindeki Ormanağzı Mahallesi, yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor. Mahalle halkı, doğayla iç içe yaşayan bu keçilere sahip çıkarak onların bölgede huzur içinde yaşamalarını sağlıyor.

ERZURUM'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'ne inen yaban keçileri, evlerin arasında dolaşıp, yakınlardaki bahçelerde otluyor. Doğayla iç içe yaşamanın en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalleli, keçilere sahip çıkıyor.

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine mahalleli de sahip çıkıyor. Olur- Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri, sürücülerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyen vatandaşlar, daha sonra yollarına devam ediyor.

Ormanağzı Mahallesi'nde otlayan sürü halindeki dağ keçilerini görüp, izleyen Fuat Demir, "Ormanağzı Mahallesinde yaşayanları tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
