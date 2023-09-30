Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaptığı 900'ü aşkın yalak ile yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.

Yaban hayvanlarının su ihtiyacı yalaklarla gideriliyor

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaptığı 900'ü aşkın yalak ile yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yalaklardan su ihtiyacını giderdiği esnada fotokapanlara takılan yavru yaban keçisi ve ailesine yer verilerek, susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlere devam edildiği kaydedildi.

Yaban hayvanlarının su ihtiyacının tespit edildiği alanlarda 900'ü aşkın yalak yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyoruz. Su temini sağlanan bölgeleri fotokapan ile izliyor ve böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyoruz" denildi.