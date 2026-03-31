Haberler

VGM'den Büyük Menderes Nehri çevresindeki yaban hayatına destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Aydın'ın Söke ilçesinde yaban hayvanlarının beslenmesi için yemleme çalışması gerçekleştirdi. 150 kg ibis ve flamingo, 100 kg yabani kuş ve 60 kg köpek maması doğaya bırakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), Aydın'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri çevresinde konaklayan yaban hayvanlarının beslenmesine destek amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, doğaya ve yaban hayatına yönelik destek çalışmaları kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen faaliyet çerçevesinde bölgeye yem bırakıldı.

Çalışma kapsamında doğaya 150 kilogram ibis ve flamingo yemi, 100 kilogram yabani kuş yemi ve 60 kilogram köpek maması bırakıldı.

Bölgedeki vatandaşlar da traktörleriyle destek vererek, ekiplerin taşkın nedeniyle ulaşılamayan sulak alanlara erişmesini sağladı.

Böylece yemleme çalışmaları sulak alanların farklı noktalarında gerçekleştirildi. Çalışmayla bölgede konaklayan kuş türleri ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesine destek sağlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

