Haberler

Zorlu kış şartlarında yaban hayvanları için atlı kızakla yem taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Muhammed Aydın, kışın en sert geçtiği bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yardımcı olmak için atlı kızakla kırsal alanlara yem bıraktı. Aydın, herkesi yaban hayvanlarına destek olmaya davet etti.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da yaban hayat unutulmadı. Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan ve özel bir firmada depo görevlisi olarak çalışan Muhammed Aydın, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Araçların ulaşamadığı yaklaşık 12-13 kilometre mesafedeki araziye atlı kızakla giden Aydın, farklı noktalara ot, yem, buğday ve ekmek bırakarak yaban hayvanlarını besledi. Bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini ifade eden Aydın, arazide kar kalınlığının çok fazla olduğunu söyledi. Yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiğini anlatan Aydın, "Yabani hayvanları beslemek için mahallemizin yaklaşık 12-13 kilometre uzağındaki kırsal alana atlı kızağımla ulaştım. Alanlara, ot, yem ve ekmek parçaları bıraktım. Malum Erzurum'da kış uzadı, kar da fazla yağdı. Bu yüzden yaban hayvanlarını da düşünmek gerekiyor" dedi.

'HERKESİ YABAN HAYVANLARINA YARDIMCI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, "Elimizden geldiğince yaban hayvanlarını düşünmeye çalışıyoruz. İnşallah bir nebze de olsa faydamız olur. Bu vesileyle herkesi de yaban hayvanlarına yardımcı olmaya davet ediyorum. Sonuçta bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu. Aydın, vatandaşları da yaban hayata destek olmaya çağırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
İlber Ortaylı'nın kabrine ana vatan toprağı döküldü

Kabrine ana vatan toprağı döküldü
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Gabriel Sara tarihe geçti! 50 yıl sonra ilk

50 yıl sonra ilk! Daha sahaya adım atmadan tarihe geçti