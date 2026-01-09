Haberler

Van ve Muş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yerel belediyeler tarafından yem bırakıldı. Van'da zabıta ekipleri buğday bırakırken, Muş'ta Kırköy Belediyesi de aynı amaçla gıda bırakma çalışması başlattı.

Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Van Gölü Sahil Yolu ve Van Kalesi çevresindeki sazlıklara buğday bırakıldı.

Yaban hayatının korunması için çalışmaların devam edileceği bildirildi.

Muş

Kentte etkili olan kar ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Kırköy Belediyesi çalışma başlattı.

Kış şartlarının çetin geçtiği bölgelere giden ekipler, yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı.

Çalışmaya katılan Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, hava koşulları nedeniyle doğadaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Yaban hayvanları için çalışma başlattıklarını belirten Yaktı, şunları kaydetti:

"Kent genelinde yer yer 50 santimetreyi aşan kar yağışı etkili oldu. Yaban hayvanlarının ve kuşların bu zorlu kış şartlarında beslenmeye ihtiyacı var. Biz de bu düşünceden hareketle yaban hayvanları için yemlik, buğday, ekmek ve çeşitli gıdalar bıraktık. Amacımız soğuk kış günlerinde doğadaki canlılara az da olsa katkı sunabilmek ve onların yaşam mücadelesine destek olmaktır. Yaban hayvanlarını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Doğada yaşayan, barınmaya ve beslenmeye ihtiyaç duyan kuşları, tavşanları, tilkileri ve diğer tüm yaban hayvanlarını bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha