Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. DKMP tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor. İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Haberler

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