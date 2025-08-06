Y.E. Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kayınpederiyle tartıştıktan sonra araziyi ateşe veren Y.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Aydın'ın Efeler ilçesinde, araziyi başkasına düşük fiyata satan kayınpederiyle tartışıp, ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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