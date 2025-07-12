Xixia İmparatorluk Mezarları, Dünya Mirası Listesi'ne Dahil Edildi

PARİS, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Xixia İmparatorluk Mezarları, Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Böylelikle Çin'deki Dünya Mirası alanlarının toplam sayısı 60'a yükseldi.

Xixia İmparatorluk Mezarları, 11. ila 13. yüzyıllar arasında Çin'in kuzeybatısında Tangut halkı tarafından kurulan Xixia Hanedanlığı'na (Batı Xia, 1038-1227) ait bir grup imparatorluk mezar alanı.

Yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı kapsayan bölge, 9 imparatorluk türbesi, 271 alt mezar, 0,05 kilometrekarelik kuzey mimari kompleksi ve 32 sel kontrol yapısından oluşan dört tür mimari kalıntıya ev sahipliği yapıyor.

Xixia İmparatorluk Mezarları, günümüze ulaşan Xixia döneminin en büyük, en üst düzey ve en iyi korunmuş arkeolojik alanı olarak kabul ediliyor.

Dünya Mirası Komitesi'ne göre, bu alan farklı geleneklerin kültürel kaynaşması ve etkileşimlerinin bir kanıtı. Ayrıca, 11. ila 13. yüzyıllar arasında İpek Yolları boyunca kültürel ve ticari alışverişlerde Xixia Hanedanlığı'nın benzersiz rolünün de tanığı.

Komite, Çin hükümetinin Xixia İmparatorluk Mezarları'nın kültürel mirasının korunması ve yönetilmesinde gösterdiği çabalara ve elde ettiği başarılara övgüde bulundu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Rao Quan ise Çin'in Dünya Mirası Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini, kültürel ve doğal mirasın bütünsel ve sistematik korumasını güçlendireceğini ve koruma kapasitesi ile standartlarını iyileştireceğini ifade etti.