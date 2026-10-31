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Xinjiang'da kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyer için önlemler alındı

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Xinjiang'da kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyer için önlemler alındı
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Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda kentsel ve kırsal alanlarda ekolojik bariyerler için kapsamlı önlemler alındı. Çorak araziler yeşillendirilip sulak alanlar restore edilirken, orman ve otlakları koruyan teknolojiler ekosistem ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyor.

URUMQİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin birçok bölgesinde, son yıllarda hem kentsel hem de kırsal alanlarda ekolojik bariyerler oluşturmak amacıyla kapsamlı önlemler alındı.

Çorak arazileri yeşillendirmek ve sulak alanları restore etmeye yönelik çabalar koordine edilirken, ormanları ve otlakları korumak için gelişmiş teknolojiler benimsendi.

Söz konusu girişimler, bölge genelinde ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği koruyup geliştirmede son derece etkili oluyor. Bölgede özel meyve türlerinin ekimi ve kültür turizmi hizmetleri ise hızla gelişiyor.

Kaynak: Xinhua
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