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BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın önerdiği Asya-Pasifik Medya Ortaklığı resmen faaliyete başladı. Ortaklığa ilk aşamada Asya-Pasifik bölgesinde yer alan 41 ülke ve bölgeden 310 kuruluş üye olarak katıldı.

Asya-Pasifik bölgesindeki 40'tan fazla ülke ve bölgenin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası örgütlerden 400'ün üzerinde temsilcinin katılımıyla 5 Eylül'de düzenlenen Asya-Pasifik Medya Forumu'nun açılış töreninde, Asya-Pasifik Medya Ortaklığı Programı Organizasyon Komitesi kurulmuştu.

Komite, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğine dayalı iletişimi güçlendirmeye yönelik bir girişim yayımlayarak Asya-Pasifik bölgesindeki medya ve düşünce kuruluşlarını ortaklığa katılmaya davet etmişti.

Asya-Pasifik bölgesindeki medya kuruluşları arasında karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ortaklık, üst düzey diyalog, işbirliğine dayalı iletişim, teknolojik inovasyon ve pragmatik işbirliği şeklinde dört temel platformun inşa edilmesine odaklanıyor.

Ortaklık kapsamında, düzenli olarak üst düzey medya diyalogları yürütülmesi, Asya-Pasifik medya kuruluşları arasında ortak röportajların teşvik edilmesi, yüksek kaliteli multimedya içeriklerinin ortaklaşa üretilmesi, Asya-Pasifik bölgesinden gazeteciler için Çin'e haber amaçlı ziyaretler ve medya profesyonellerine yönelik tematik eğitim programları düzenlenmesi gibi bir dizi tatbiki işbirliği projesinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Asya-Pasifik Medya Forumu Çin'in 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) dönem başkanlığı kapsamındaki toplantı ve etkinlikler listesinde yer alıyor. Asya-Pasifik Medya Ortaklığı ve Asya-Pasifik Medya Forumu'nun Shenzhen Mutabakatı da, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 APEC toplantılarının resmi sonuçları arasına dahil edildi.

Kaynak: Xinhua