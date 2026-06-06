Xinhua Başkanı Fu, Russia Today Genel Müdürü Kiselev ile Görüştü

ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Russia Today (RT) Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ile bir araya geldi.

Fu cuma günkü görüşmede, Xinhua için önemli bir işbirliği ortağı olan RT ile yıllardır yakın ve dostane ilişkiler sürdürdüklerini belirterek, iki haber kuruluşu arasındaki işbirliğinin Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimini destekleme çabalarının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Fu, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da genişletme, yeni dönemde ikili ilişkilerin gelişim hikayelerini birlikte anlatma ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğine yönelik güçlü kamuoyu desteğini sağlamlaştırma temennisinde bulundu.

Kiselev ise RT ile Xinhua'nın uzun yıllar boyunca güçlü işbirliği bağlarını koruduğunu belirterek, iki kuruluşun da temel değerleri yayma ve ülkelerinin genel diplomatik gündemlerine hizmet etme konusunda ana akım medya olma rolünü yerine getirdiğini vurguladı.

Kiselev, medya teknolojilerinin güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretler gibi alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmek ve genişletmek üzere Xinhua ile çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Fu aynı gün RT Genel Yayın Müdür Margarita Simonyan ile de görüştü.

Kaynak: Xinhua