Xinhua, AP, Reuters ve AFP yöneticileri Beijing'de medyayı yapay zeka çağında konuştu

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı, Associated Press (AP), Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve CNN'in üst düzey yöneticileri, 7. Dünya Medya Zirvesi kapsamında düzenlenen diyalog toplantısında, akıllı çağda medyanın gelişim yönüne, izleyeceği yollara ve bu doğrultuda atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, yapay zeka teknolojisi gelişirken medya çalışanlarının da yapay zekadan en iyi şekilde yararlanması ve aynı zamanda ana akım medyanın güvenilirliğini koruması gerektiğini söyledi.

Fu, "Xinhua, sektörün gelişimini ilerletmek ve etkileşim ile işbirliğini teşvik etmek amacıyla tüm taraflarla diyaloğu güçlendirmeye hazır" dedi.

Diyalog toplantısına Fu'nun yanı sıra AP Başkanı ve CEO'su Daisy Veerasingham, Reuters Başkanı Paul Bascobert, AFP Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Fabrice Fries ile CNN Kıdemli Başkan Yardımcısı Kostas Oikonomou katıldı.

Yöneticiler, yapay zeka çağında bilgi miktarının hızla artmasının, kaynak takibinin zorlaşması, doğrulama eksikliği ve değer yargılarından kaynaklanan önyargılar gibi riskler barındırdığını vurguladı.

Yöneticiler ayrıca ana akım medyanın kurumlar arası etkileşimleri güçlendirmesi, birbirlerinin görüş ve uygulamalarından haberdar olması, medya sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi ve teknolojik kapasitesini geliştirirken güvenilirliğini de koruması gerektiğini vurguladı.

7. Dünya Medya Zirvesi, 5-9 Kasım tarihlerinde Beijing'de düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua