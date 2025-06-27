Xiaomi, İlk Elektrikli SUV Modeli ve Yapay Zeka Destekli Gözlüklerini Tanıttı

Xiaomi, İlk Elektrikli SUV Modeli ve Yapay Zeka Destekli Gözlüklerini Tanıttı
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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Beijing'de düzenlediği ürün lansmanında ilk elektrikli SUV modeli YU7'yi ve yapay zeka ile desteklenmiş akıllı gözlüklerini tanıttı. YU7, 253.500 yuan fiyatla satışa sunulacak ve 835 kilometreye kadar menzil sunacak.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, perşembe akşamı Beijing'de düzenlenen ürün lansmanında ilk elektrikli SUV modeli olan YU7'yi ve ilk yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini tanıttı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, perşembe akşamı Beijing'de düzenlenen ürün lansmanında ilk elektrikli SUV modeli olan YU7'yi ve ilk yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini tanıttı.

253.500 yuan (yaklaşık 35.400 ABD doları) fiyatla satışa sunulan YU7, üç farklı konfigürasyon ve dokuz renk seçeneğine sahip. Temel modeli, Çin Hafif Araç Test Döngüsü'ne göre 835 kilometre menzil sunuyor.

Xiaomi'nin yapay zeka gözlükleri ise fotoğrafçılık, videografi, gerçek zamanlı soru-cevap ve 10 dilde çeviriyi destekleyen akıllı asistana sahip. Gözlükler ayrıca çok modlu ansiklopedi erişimi ve görsel tarama yoluyla temassız ödemeyi de destekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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