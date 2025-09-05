Xi Jinping ve Thongloun Sisoulith'ten Önemli Görüşme
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yıldönümü anma törenleri ele alındı.
BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Laos Devlet Başkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.
Thongloun, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.
