Xi ve Putin, Çay Eşliğinde Sohbet Etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beijing'deki Halk Büyük Salonu'nda çay içerek bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin gelişimi ve stratejik işbirliği ele alındı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beijing'deki Halk Büyük Salonu'nda çay içerek sohbet etti.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, Putin ile yıllardır sık ve yakın iletişimi sürdürdüklerini belirten Xi, karşılıklı saygı, eşitlik, adalet ve kazan-kazan işbirliğiyle öne çıkan yeni bir büyük ülke ilişkileri modelini ortaklaşa oluşturduklarını ve böylece değişen ve çalkantılı dünyanın çok ihtiyaç duyduğu istikrara katkıda bulunduklarını söyledi.

İki tarafın, Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının geliştirilmesi konusunda yeni bir önemli mutabakata vardığını kaydeden Xi, iki tarafın aralıksız çabaları sayesinde Çin-Rusya ilişkilerinin, yüksek kaliteli kalkınmanın ivmesinden güç alarak yeni zirvelere ulaşacağına kesinlikle inandığını ifade etti.

Putin ise ziyaretinin pragmatik, etkin ve verimli geçtiğini belirtti. Xi ile Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimini gözden geçirdiklerini, çeşitli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve gelecekteki işbirliğine yönelik yol haritasını belirlediklerini dile getiren Putin, bunun ikili ilişkilere güçlü ivme sağlayacağını vurguladı.

Putin, Çin ile yakın iletişimi sürdürmeyi, stratejik koordinasyonu güçlendirmeyi ve Rusya-Çin ilişkilerinin kesinlik ve istikrarı sayesinde dünya barış ve refahına yeni katkılar sağlamayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

