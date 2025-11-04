Haberler

Xi Jinping ve Mihail Mişustin, Çin-Rus İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Beijing'de bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve kalkınma stratejilerinin uyumunun artırılması gerektiğini vurguladı. Xi, ikili ilişkilerin sürdürülmesi ve dünya barışına katkı sağlanması konularında önemli mesajlar verdi.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldi. Xi, salı günkü görüşmede birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesi ve kalkınma stratejileri arasındaki uyumun artırılması çağrısında bulundu.

Xi, Çin ve Rusya'nın içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana çalkantılı dış ortamda büyük bir itidalle kararlı duruş sergilediğine dikkat çekerek, iki ülkenin daha üst düzey ve daha yüksek kaliteli kalkınma hedeflerine doğru ilerlediğini söyledi. Xi, ikili ilişkilerin sürdürülmesi, sağlamlaştırılması ve ileriye taşınmasının her iki ülkenin de stratejik tercihi olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkilere yönelik yeni ayrıntılı planlar belirlediklerini kaydeden Xi, dünya barış ve kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak üzere iki ülkenin, yakın koordinasyonu sürdürmesi, iki liderin vardığı önemli ortak mutabakatları tam olarak hayata geçirmesi ve iki ülke ve iki halkın temel çıkarlarını dikkate alarak işbirliği alanını genişletmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
