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Xi Jinping ve Kasım Cömert Tokayev Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası'nın açılış törenine katıldı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası'nın açılış törenine video bağlantısıyla katıldı.

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası'nın açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı.

Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Xi, aynı zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne de katılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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