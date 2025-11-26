Xi Jinping ve Donald Trump'tan Taiwan Üzerine Telefon Görüşmesi

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında kullandığı ifadelerin, Çin anakarasının Taiwan ile ilgili çalışmaları için yol gösterici büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Peng çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında iki liderin pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Peng, Xi'nin görüşme sırasında Taiwan meselesine ilişkin ilkeli tutumlarını izah ettiğini ve Çin ve ABD'nin, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını ortaklaşa korumaları gerektiğini vurguladığını belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın hem Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda kazanılan zaferin hem de Taiwan'ın Çin'e geri dönüşünün 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Peng, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere kararlılıkla karşı çıkmak, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini teşvik etmek, boğazın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı korumak ve Çin ulusu için kalıcı refah yaratmak üzere boğazın iki yakasındaki vatandaşları bir araya getireceklerini vurguladı.