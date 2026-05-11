Çin: Xi ve Trump, İkili İlişkiler, Dünya Barışı ve Kalkınmasını Ele Alacak

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin-ABD ilişkilerine ve dünya barışı ve kalkınmasına ilişkin önemli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu, bir ABD Başkanı'nın 9 yıl aranın ardından Çin'e düzenleyeceği ilk ziyaret olarak öne çıkıyor.

Guo, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ruhuyla işbirliğini artırmak, farklılıkları yönetmek, çalkantılı ve değişken dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua