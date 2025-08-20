Xi Jinping, Tibet'teki Etnik Gruplarla Görüşerek İşbirliği Çağrısı Yaptı

LHASA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'ndeki tüm etnik grupları ve tüm toplum kesimlerinden temsilcilerle yaptığı görüşmede Çin'in modernleşmesinde muhteşem bir sayfa açmak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günü yaptığı açıklamada ÇKP Merkez Komitesi adına, Xizang'daki tüm etnik grupların mensuplarına en içten selamlarını ve dileklerini iletti.

Xi, bölgenin 60. kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere günün erken saatlerinde beraberindeki merkezi hükümet heyetiyle Lhasa'ya gitmişti.

Xi çarşamba günü öğleden sonra ülkenin diğer bölgelerinden Xizang'a çalışmaya gelen kadroların temsilcileri, çeşitli düzeylerdeki ve çeşitli departmanlardan yerel yetkililer, yargı mensupları, polis memurları ve dini çevrelerin vatansever üyeleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Albay ve daha üst rütbedeki subaylar, topluma örnek teşkil eden askeri personel temsilcileri ve Lhasa'da konuşlu birliklerin sivil personeli ile de bir araya gelen Xi, ÇKP Merkez Komitesi ve Merkez Askeri Komisyon adına Tibet'teki tüm askeri personele selamlarını iletti.

Toplantılara Wang Huning ve Cai Qi gibi üst düzey liderler de katıldı.