Xi Jinping, Tianjin'de Uluslararası Konuklara Karşılama Yemeği Verdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan uluslararası konuklar onuruna Tianjin'de bir yemeğe ev sahipliği yaptı.

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in liman kenti Tianjin'de 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen uluslararası konuklar onuruna pazar günü bir karşılama yemeği verdi.

Xi ve Peng, karşılama yemeği öncesinde konuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
