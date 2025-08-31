Xi Jinping, Tianjin'de Uluslararası Konuklara Karşılama Yemeği Verdi

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Çin'in liman kenti Tianjin'de 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen uluslararası konuklar onuruna pazar günü bir karşılama yemeği verdi.

Xi ve Peng, karşılama yemeği öncesinde konuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.