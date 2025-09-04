Xi Jinping, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Beijing'de bir araya geldi. Fico, Çin'deki savaş zaferi anma törenlerine katılmak üzere ülkeye davet edildi.
BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping perşembe günü Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Fico, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.
Kaynak: Xinhua / Güncel