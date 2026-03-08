Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Savunmanın Modernizasyonunu İlerletmek İçin Orduda Siyasi Sadakat Artırılmalı

Çin Cumhurbaşkanı Xi: Savunmanın Modernizasyonunu İlerletmek İçin Orduda Siyasi Sadakat Artırılmalı
Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin ulusal savunma ve silahlı güçlerinin modernizasyonu için siyasi sadakatin artırılmasının önemini vurguladı. Yolsuzlukla mücadeleye yönelik kararlılığın devam etmesi gerektiğini belirten Xi, 14. Ulusal Halk Kongresi'nde konuşma yaptı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, orduda siyasi sadakatin artırılmasının eşsiz özellikteki güçlü yanlarından tam olarak yararlanılmasının önemi vurgulayarak, ulusal savunma ve silahlı güçlerin modernizasyonunun kararlı ve sürdürülebilir şekilde ilerletilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu çerçevesinde cumartesi günü düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polis Kuvvetleri heyetinin genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Xi, toplantıda konuşma yapan altı Ulusal Halk Kongresi üyesinin ardından söz aldı.

Xi, 2012 yılında düzenlenen 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana ÇKP Merkez Komitesi'nin, siyasi reformları güçlendirmek ve ordunun siyasi sadakatini benzeri görülmemiş bir kararlık ve yoğunlukla ilerletmek üzere silahlı kuvvetlere önderlik yaptığını ve bu çerçevede önemli başarılara imza attığını belirtti.

Partiye sadık olmayanlara ve yozlaşmış unsurlara orduda yer olmaması gerektiğini vurgulayan Xi, yolsuzlukla mücadelenin sarsılmaz şekilde ilerletilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Xi, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) henüz başlarındayken sıkı denetime yönelik titiz kurallar oluşturulmasına ve fon akışları, yetki kullanımı ve kalite kontrol gibi kilit öneme sahip alanların yakın şekilde izlenmesine yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
