Albüm: Xi ve Kuzey Kore Lideri Kim Pyongyang'da Görüştü

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) başkenti Pyongyang'daki Kumsusan Devlet Konukevi'nde Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua