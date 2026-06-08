Albüm: Xi ve Kuzey Kore Lideri Kim Pyongyang'da Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'daki Kumsusan Devlet Konukevi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) başkenti Pyongyang'daki Kumsusan Devlet Konukevi'nde Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua