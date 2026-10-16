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Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. yılında eğitim ve modernleşme çağrısı yaptı

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Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. yılında eğitim ve modernleşme çağrısı yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla öğretim üyelerine, öğrencilere ve mezunlara tebriklerini iletti. Cuma günkü mektubunda üniversiteye eğitim kalitesini yükseltmesini ve Çin'in modernleşmesine katkı sunmasını istedi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hunan Üniversitesi'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla üniversitenin öğretim üyelerine, öğrencilerine ve mezunlarına tebriklerini iletti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi cuma günkü mektubunda üniversiteye, Çin'i bir eğitim gücüne dönüştürme ve Çin'in modernleşmesinin ilerletilmesine yeni katkılar sunma çağrısında bulundu. Xi, üniversiteden köklü devrimci geleneklerini sürdürmesini, eğitim kalitesini ve seviyesini yükseltmeye devam etmesini ve öğrendiklerini uygulamaya aktarabilen daha fazla nitelikli insan yetiştirmesini istedi.

1926 yılında kurulan Hunan Üniversitesi, son bir asır boyunca çok sayıda seçkin yetenek yetiştirdi.

Kaynak: Xinhua
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