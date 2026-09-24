Xi Jinping eşiyle ziyaret için ABD'ye geldi; Trump, onları Andrews Üssü'nde karşıladı

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(WASHINGTON) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ile resmi ziyaret için ABD'ye geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Xi ile Peng'i Andrews Ortak Üssü'nde karşıladı. Trump ve Xi, törenin ardından ayrı araçlara binerek üsten ayrıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan'ı taşıyan uçak, Washington yakınlarındaki Andrews Ortak Üssü'ne indi. Trump ve eşi Melania Trump, Xi ile Peng'i kırmızı halıda karşıladı.

Karşılama töreninde ABD Hava Kuvvetleri bandosu çaldı, top atışları yapıldı ve iki B-1 bombardıman uçağı tören alanının üzerinden uçtu. Törenin ardından Xi siyah bir araca, Trump ise zırhlı makam aracına binerek üsten ayrıldı.

Kaynak: ANKA