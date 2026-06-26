Çin Cumhurbaşkanı Xi, Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Venezuela'da çarşamba gecesi meydana gelen şiddetli depremlerde hayatını kaybedenler için ülkenin Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e taziye mesajı gönderdi.

Cuma günü gönderdiği mesajında, depremlerin çok sayıda can kaybına ve ciddi maddi hasara yol açmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Xi, afet yardımı ve yeniden inşa konusunda Venezuela'ya yardım sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Xi, Venezuela hükümetinin liderliğinde Venezuela halkının felaketin üstesinden gelip en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceklerine olan inancını da dile getirdi.

Kaynak: Xinhua